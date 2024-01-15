«Це вам за Дніпро»: командувач Повітряних сил ЗСУ натякнув на знищення літаків росії

У відповідь на ворожий обстріл міста Дніпро 14 січня минулого року українські сили ППО знищили літаки рф, — ймовірно, мова йде про А-50 та Іл-22, збиті 14 січня 2024 року.

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На це натякнув в Telegram командувач Повітряних сил PCE Микола Олещук.

«Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P. S. Поки без деталей», — написав він.

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Зазначимо, що ввечері 14 січня українські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела в Силах оборони, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. Пізніше з'ясувалися деталі — ЗСУ збили над Азовським морем російський борт радіолокаційного виявлення А-50, а також бомбардувальник Іл-22. Останній намагався дістатися до найближчого аеродрому, але зник з радарів в районі Керчі.

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Поки що офіційного підтвердження цього інциденту немає.

Нагадаємо, що 14 січня 2023 року російські війська влаштували чергову атаку по Україні. У результаті одна з ракет атакувала житловий дев'ятиповерховий будинок у Дніпрі. Щонайменше 46 людей було вбито, а ще 80 — поранено. Також під час цього удару було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в кількох областях України.



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