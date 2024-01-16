Для мешканців Воронежа ніч видалася безсонною через наліт безпілотників (відео)

Минулого тижня у росії заявляли про атаку українських БПЛА на аеродром у Саратовській області, а у ніч проти вівторка, 16 січня, було «гучно» в районі Воронежа, де також є авіабаза.

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У російському міноборони заявили, що з 01:50 до 02:50 «черговими засобами ППО три українські безпілотні літальні апарати знищені над територією Воронезької області». Пізніше кількість безпілотників збільшилася — заявлялося вже про знищення п'яти та перехоплення трьох безпілотних літальних апаратів над територією Воронезької області та чотирьох перехоплених над територією Білгородської області.

Місцева влада Воронезької області стверджує, що в одному з багатоквартирних будинків було ліквідовано загоряння на балконі, а ще у двох і в кількох приватних будинків вибиті вікна. Тг-канал «Меш» пише, що, за їхною інформацією, використовували БПЛА моделі PD-1.

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Пізніше губернатор області заявляв, що «внаслідок попадання у квартиру на вулиці Тепличній фрагментів збитого БПЛА медична допомога знадобилася дитині — у дівчинки 2013 року народження різані рани руки, ноги та шиї».

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Тг-канал SHOT припускає, що метою атаки БПЛА міг бути аеродром «Балтімор», який знаходиться недалеко від Тепличної вулиці, де був прилітр уламків по житловому будинку.

На аеродромі дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії ВПС та ППО Західного військового округу. Він використовується ВКС рф для завдання авіаударів по території України. Стверджується, що у місті було чути щонайменше 15 вибухів.

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У Воронежі запровадили режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що напередодні було підтверджено інформацію про знищення двох важливих цілей противника — літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного пункту управління Іл-22.

Фото SHOT

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