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Дрони атакували аеродром у Саратовській області, з якого бомбардувальники злітають для завдання ударів по Україні

12:45 10 січня 2024
Літак вкс зс рф

У ніч проти 10 грудня безпілотниками атакуваний черговий російський аеродром .

Російське міноборони відзвітувало, що атака велася двома дронами літакового типу і що «черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат було знищено над територією Саратовської області».

Тим часом ASTRA повідомляє, що БПЛА були збиті та впали на територію військового аеродрому в"Енгельс 2″. Про наслідки атаки нічого не повідомляється.

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Водночас відомо, що відстань від кордону України до Саратова — понад 600 кілометрів.

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Зазначається, що з лютого 2022 року база, де базувалися стратегічні бомбардувальники Ту-160, використовується для масштабних авіаударів по Україні. По ній вже «прилітало» — 26 грудня 2022 року після атаки на аеродром загинули троє російських військовослужбовців.

Раніше ГУР МОУ підтверджувала удари по Смоленському авіазаводу, де виробляють ракети Х-59.

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Фото зі сторінки ASTRA

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