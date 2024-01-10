Дрони атакували аеродром у Саратовській області, з якого бомбардувальники злітають для завдання ударів по Україні

У ніч проти 10 грудня безпілотниками атакуваний черговий російський аеродром .

Російське міноборони відзвітувало, що атака велася двома дронами літакового типу і що «черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат було знищено над територією Саратовської області».

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Тим часом ASTRA повідомляє, що БПЛА були збиті та впали на територію військового аеродрому в"Енгельс 2″. Про наслідки атаки нічого не повідомляється.

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Водночас відомо, що відстань від кордону України до Саратова — понад 600 кілометрів.

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Зазначається, що з лютого 2022 року база, де базувалися стратегічні бомбардувальники Ту-160, використовується для масштабних авіаударів по Україні. По ній вже «прилітало» — 26 грудня 2022 року після атаки на аеродром загинули троє російських військовослужбовців.

Раніше ГУР МОУ підтверджувала удари по Смоленському авіазаводу, де виробляють ракети Х-59.

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Фото зі сторінки ASTRA

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