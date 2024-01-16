Цілком несекретно: що не так із законопроєктом з «цифровізації» армії

Проєкт закону № 10062 «Про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану» викликав неабиякі дискусії — серед професійних військових, чиновників, законотворців.

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Закон справді важливий та необхідний, адже має підвищити ефективність мобілізації (функціонування електронного реєстру військовозобов’язаних), надання послуг військовим (зокрема, учасникам бойових дій) тощо.

Прихильники законопроєкту в його нинішньому вигляді одностайні в тому, що норма необхідна для подальшого реформування, розвитку та функціонування Збройних Сил. Ті, хто критикує положення законопроєкту, застерігають, що низка його норм приховує значні ризики. Зокрема, роблять «беззахисною» секретну інформацію, яка зберігатиметься на серверах за межами України.

В такому вигляді закон приймати не можна, переконаний Роман Костенко, нардеп від «Голосу», військовий, ветеран АТО, учасник повномасштабної війни та секретар Комітету ВР з питань національної безпеки.

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«Не можна розміщувати таємну і цілком таємну інформацію на серверах за кордоном! Тим більше системи бойового управління під час війни! Це приклад „простих рішень“, що можуть призвести до катастрофічних наслідків, які виправити потім буде неможливо!» — зазначив Костенко, коментуючи перспективи прийняття проєкту закону в першому читанні.

З Костенком згодний Віталій Дейнега — відомий військовий волонтер, представник IT-спільноти, донедавна заступник міністра оборони України з цифровізації. Він застерігає, що норми законопроєкту передбачають передачу даних військових до інших країн. Дейнега вбачає у такій перспективі корупційну складову та ознаку того, що секретні дані потраплять у «хмари» за межами України.

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Закон з цифровізації вкрай необхідний, додає він, але у нинішньому вигляді законопроєкт потребує значного допрацювання.

«Закон міг би бути сильно кращім і він не вирішує всіх питань. Питання захисту кінцевих станцій, наскільки я бачу, лишиться відкритим. А це ключове питання з безпекової, технічної і корупційної сторін. Сподіваюсь, що рішення там теж буде. Нехай і криве. Інакше армію не цифровізують ніколи», — додав він.

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