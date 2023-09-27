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Суспільство та люди

Дані збиратимуть без згоди українців: що буде в реєстрі військовозобов’язаних і чи розсилатимуть повістки онлайн

10:05 27 вересня 2023
Користувачі Реєстру

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт (№ 10062), який передбачає, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів стане електронним.

Про це нагадує ТСН.ua.

Що пропонують депутати

Авторами законопроєкту є близько 100 народних депутатів. Вони пропонують акумулювати всю наявну в електронних реєстрах і базах персональну та службову інформацію, необхідну для ведення військового обліку, а також спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та члена сім’ї загиблих військовослужбовців (захисників),

В пояснювальній записці до проєкту закону йдеться, що його розробили, аби удосконалити роботу Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Кому належить реєстр

Держателями цього реєстру є Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних сил України, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України.

Які дані будуть в реєстрі

Згідно з законопроєктом, у режимі автоматичного обміну вони отримуватимуть з різних електронних реєстрів і баз таку інформацію:

  • персональні дані призовників, військовозобов’язаних і резервістів
  • їхні контактні дані (номер телефону, електронна пошта)
  • відомості про батьків
  • сімейний стан
  • відомості про сім'ю, освіту, паспортні дані (зокрема і паспорта для виїзду за кордон)
  • відомості про місце роботи
  • відомості про дату та мету виїзду за кордон і дату повернення
  • дані про наявність/відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності
  • відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації
  • дані про наявність підстав для виїзду за кордон
  • відомості про відкриті виконавчі провадження
  • службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень тощо

Всі ці дані будуть збиратися з різних реєстрів без згоди громадян.

Кому будуть доступні дані

Перелічені вище дані будуть доступні Територіальним центрам комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Як перевірити себе в реєстрі військовозобов’язаних

Перевірити себе в реєстрі військовозобов’язаних громадяни зможуть через електронний кабінет цього реєстру.

Навіщо потрібен електронний реєстр

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП на сьогоднішній день обмежені у своїх можливостях через відсутність даних про військовозобо’вязаних осіб.

«Запуск у роботу цього реєстру відкриває широкі можливості для ТЦК та СП отримати більше інформації про громадян, пошуку військовозобов’язаних, контролю щодо пересування громадян територією країни та за кордон, зокрема й перевірки підстав для перетину кордону та причин неповернення військовозобов'язаних, отримання через міграційну службу відомостей про міграцію, отримання статусу біженців тощо. Ну і, звісно, виклику до ТЦК та СП», — розповіла адвокатка.

Чи зможуть вручати повістки онлайн

Марина Бекало зазначила, що виклик військовозобов’язаних і призовників до ТЦК та СП в телефонному режимі або через електронну пошту стане можливим лише за умови внесення відповідних змін до правил військового обліку.

«Всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП на сьогоднішній день обмежені у своїх можливостях через відсутність даних про військовозобов'язаних осіб», — розповіла адвокатка.

Коли запрацює реєстр військовозобов’язаних

Заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла розповіла ВВС Україна, що електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників, який має назву «Оберіг», готовий на 90%.

За її словами, він уже містить дані щодо майже всіх військовозобов’язаних. Згідно із планом проєктної команди, на повну з комунікацією з реєстрами інших органів влади реєстр має запрацювати восени.

Депутатка наголосила, що наразі не існує механізму, як за допомогою цього реєстру розсилати повістки в електронному вигляді.

Нагадаємо, що запровадження електронного реєстру нещодавно анонсував новий міністр оборони України Рустем Умєров. Під час свого першого виступу у Верховній Раді він пообіцяв, що цифровізація всіх процесів і запуск єдиного реєстру унеможливить будь-які корупційні ризики.

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