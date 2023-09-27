Дані збиратимуть без згоди українців: що буде в реєстрі військовозобов’язаних і чи розсилатимуть повістки онлайн

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт (№ 10062), який передбачає, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів стане електронним.

Про це нагадує ТСН.ua.

Що пропонують депутати

Авторами законопроєкту є близько 100 народних депутатів. Вони пропонують акумулювати всю наявну в електронних реєстрах і базах персональну та службову інформацію, необхідну для ведення військового обліку, а також спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та члена сім’ї загиблих військовослужбовців (захисників),

В пояснювальній записці до проєкту закону йдеться, що його розробили, аби удосконалити роботу Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Кому належить реєстр

Держателями цього реєстру є Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних сил України, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України.

Які дані будуть в реєстрі

Згідно з законопроєктом, у режимі автоматичного обміну вони отримуватимуть з різних електронних реєстрів і баз таку інформацію:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних і резервістів

їхні контактні дані (номер телефону, електронна пошта)

відомості про батьків

сімейний стан

відомості про сім'ю, освіту, паспортні дані (зокрема і паспорта для виїзду за кордон)

відомості про місце роботи

відомості про дату та мету виїзду за кордон і дату повернення

дані про наявність/відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності

відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації

дані про наявність підстав для виїзду за кордон

відомості про відкриті виконавчі провадження

службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень тощо

Всі ці дані будуть збиратися з різних реєстрів без згоди громадян.

Кому будуть доступні дані

Перелічені вище дані будуть доступні Територіальним центрам комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП).

Як перевірити себе в реєстрі військовозобов’язаних

Перевірити себе в реєстрі військовозобов’язаних громадяни зможуть через електронний кабінет цього реєстру.

Навіщо потрібен електронний реєстр

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП на сьогоднішній день обмежені у своїх можливостях через відсутність даних про військовозобо’вязаних осіб.

«Запуск у роботу цього реєстру відкриває широкі можливості для ТЦК та СП отримати більше інформації про громадян, пошуку військовозобов’язаних, контролю щодо пересування громадян територією країни та за кордон, зокрема й перевірки підстав для перетину кордону та причин неповернення військовозобов'язаних, отримання через міграційну службу відомостей про міграцію, отримання статусу біженців тощо. Ну і, звісно, виклику до ТЦК та СП», — розповіла адвокатка.

Чи зможуть вручати повістки онлайн

Марина Бекало зазначила, що виклик військовозобов’язаних і призовників до ТЦК та СП в телефонному режимі або через електронну пошту стане можливим лише за умови внесення відповідних змін до правил військового обліку.

«Всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП на сьогоднішній день обмежені у своїх можливостях через відсутність даних про військовозобов'язаних осіб», — розповіла адвокатка.

Коли запрацює реєстр військовозобов’язаних

Заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла розповіла ВВС Україна, що електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників, який має назву «Оберіг», готовий на 90%.

За її словами, він уже містить дані щодо майже всіх військовозобов’язаних. Згідно із планом проєктної команди, на повну з комунікацією з реєстрами інших органів влади реєстр має запрацювати восени.

Депутатка наголосила, що наразі не існує механізму, як за допомогою цього реєстру розсилати повістки в електронному вигляді.

Нагадаємо, що запровадження електронного реєстру нещодавно анонсував новий міністр оборони України Рустем Умєров. Під час свого першого виступу у Верховній Раді він пообіцяв, що цифровізація всіх процесів і запуск єдиного реєстру унеможливить будь-які корупційні ризики.

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