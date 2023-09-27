Дані збиратимуть без згоди українців: що буде в реєстрі військовозобов’язаних і чи розсилатимуть повістки онлайн
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт (№ 10062), який передбачає, що Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів стане електронним.
Про це нагадує ТСН.ua.
Що пропонують депутати
Авторами законопроєкту є близько 100 народних депутатів. Вони пропонують акумулювати всю наявну в електронних реєстрах і базах персональну та службову інформацію, необхідну для ведення військового обліку, а також спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та члена сім’ї загиблих військовослужбовців (захисників),
В пояснювальній записці до проєкту закону йдеться, що його розробили, аби удосконалити роботу Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.
Кому належить реєстр
Держателями цього реєстру є Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних сил України, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки України.
Які дані будуть в реєстрі
Згідно з законопроєктом, у режимі автоматичного обміну вони отримуватимуть з різних електронних реєстрів і баз таку інформацію:
- персональні дані призовників, військовозобов’язаних і резервістів
- їхні контактні дані (номер телефону, електронна пошта)
- відомості про батьків
- сімейний стан
- відомості про сім'ю, освіту, паспортні дані (зокрема і паспорта для виїзду за кордон)
- відомості про місце роботи
- відомості про дату та мету виїзду за кордон і дату повернення
- дані про наявність/відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності
- відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації
- дані про наявність підстав для виїзду за кордон
- відомості про відкриті виконавчі провадження
- службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень тощо
Всі ці дані будуть збиратися з різних реєстрів без згоди громадян.
Кому будуть доступні дані
Перелічені вище дані будуть доступні Територіальним центрам комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП).
Як перевірити себе в реєстрі військовозобов’язаних
Перевірити себе в реєстрі військовозобов’язаних громадяни зможуть через електронний кабінет цього реєстру.
Навіщо потрібен електронний реєстр
Адвокатка Марина Бекало пояснила, що всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП на сьогоднішній день обмежені у своїх можливостях через відсутність даних про військовозобо’вязаних осіб.
«Запуск у роботу цього реєстру відкриває широкі можливості для ТЦК та СП отримати більше інформації про громадян, пошуку військовозобов’язаних, контролю щодо пересування громадян територією країни та за кордон, зокрема й перевірки підстав для перетину кордону та причин неповернення військовозобов'язаних, отримання через міграційну службу відомостей про міграцію, отримання статусу біженців тощо. Ну і, звісно, виклику до ТЦК та СП», — розповіла адвокатка.
Чи зможуть вручати повістки онлайн
Марина Бекало зазначила, що виклик військовозобов’язаних і призовників до ТЦК та СП в телефонному режимі або через електронну пошту стане можливим лише за умови внесення відповідних змін до правил військового обліку.
«Всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП на сьогоднішній день обмежені у своїх можливостях через відсутність даних про військовозобов'язаних осіб», — розповіла адвокатка.
Коли запрацює реєстр військовозобов’язаних
Заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла розповіла ВВС Україна, що електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників, який має назву «Оберіг», готовий на 90%.
За її словами, він уже містить дані щодо майже всіх військовозобов’язаних. Згідно із планом проєктної команди, на повну з комунікацією з реєстрами інших органів влади реєстр має запрацювати восени.
Депутатка наголосила, що наразі не існує механізму, як за допомогою цього реєстру розсилати повістки в електронному вигляді.
Нагадаємо, що запровадження електронного реєстру нещодавно анонсував новий міністр оборони України Рустем Умєров. Під час свого першого виступу у Верховній Раді він пообіцяв, що цифровізація всіх процесів і запуск єдиного реєстру унеможливить будь-які корупційні ризики.241