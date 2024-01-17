Завдали державі збитків на майже 1 млрд гривень: в ДБР повідомили подробиці нової підозри Гринкевичу

У Державному бюро розслідувань підтвердили, що оголосили про підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, викривши його і директорів трьох пов'язаних з ним підприємств на оборудках із закупівлями неякісного одягу та білизни для ЗСУ.

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Гринкевич отримав нову підозру у СІЗО

Встановлено, що фігурант уклав договори з Міністерством оборони на постачання військового одягу на суму понад 934 млн грн.

Проте під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони, адже раніше раніше займались… будівництвом, йдеться у заявах ДБР та Генеральної прокуратури.

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У результаті, згідно з проведеними експертизами, державі було завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

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Наразі про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою («Шахрайство»), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України), повідомлено п'ятьом особам. Їх затримано.

Слідчі дії

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Оголошення підозри одному з фігурантів

Санкції інкримінованих підозрюваним статей Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, тож нині вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали Ігоря Гринкевича на спробі дати хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. Тоді підприємцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень.

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