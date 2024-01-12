Справа Гринкевича: як «брали» бізнесмена на місці злочину і які багатства у нього знайшли

Бізнесмен Ігор Гринкевич, з яким розірвало угоди Міністерство оборони після гучного корупціонного скандалу, намагався надати неправомірну вигоду співробітнику ДБР, аби той посприяв у знятті арешту з майна його компаній, яке було вилучено під час обшуків восени минулого року.

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Нагадаємо, що бізнесмена було затримано наприкінці 2023 року. В судовому рішенні, текст якого наразі доступний у відповідному реєстрі, розповідається про те, що у грудні Гринкевич «вийшов» по телефону на заступника керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та запропонував йому зустрітися.

Зустріч відбулася 23 грудня на АЗС «WOG», яка межує із рестораном «KFC» на Севастопольській площі у Києві. Там представнику ДБР запропонували «посприяти» бізнесменові, але співробітник правоохоронного органу звернувся з рапортом про вчинення злочину до органу досудового розслідування. За два дні Гринкевич відправляв співробітнику ДБР повідомлення з текстом «Христос Народився. Коли бачимось?»

Далі були ще повідомлення та дзвінки, й за кілька днів представник ДБР, який вже діяв під контролем правоохоронних органів, погодився зустрітися та тій же АЗС в столиці. Там йому повідомили, що готові надати хабаря у розмірі 500 тис. доларів США за сприяння підконтрольним бізнесменові компаніям ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл», ТОВ «Будівельна компанія Сітіград» та ТОВ «Будівельний Альянс Монтажпроект» у поверненні вилучено майна.

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А вже 29 грудня співбесідники зустрілися в столичному закладі харчування на вулиці Симона Петлюри, куди бізнесмен приніс півмільйона доларів та передав співробітнику ДБР, після чого й був затриманий.

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Тим часом Агенція з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукала майно Ігоря Гринкевича та його спільників, яким інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Виявлені наступні активи:

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Житлова нерухомість — 17 (зокрема, 3 квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; 1 львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; 1 львівська квартира у власності Мар’яна Шведа та 2 квартири у власності Софії Морозюк);

Нежитлова нерухомість — 7 (зокрема, нежитлове приміщення на вул. Саксаганського у центрі столиці)

Земельні ділянки — 18 (зокрема значні ділянки у Литвинівській с/раді Вишгородського району Київської області, що належать Ігорю Гринкевичу та його сину Роману Гринкевичу);

Автомобілі преміумкласу — 9;

Частки в статутному капіталі — 14 731 625 грн;

Зброя — 12;

Майнові права інтелектуальної власності — 3.

Напередодні в ДБР повідомляли, що суд наклав арешт на нерухоме майно, автівки преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Фото зі сторінки АРМА

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