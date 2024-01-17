Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру: що відомо

Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, якого раніше запідозрили у пропонуванні хабара слідчому ДБР, повідомили про нову підозру.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.



Йдеться про те, що Гринкевич, директори підприємств та представники компанії (всього — 5 людей) підозрюються у завданні державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

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Їм оголосили підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

За словами співрозмовника УП, всі фігуранти наразі затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Нагадаємо, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування.

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Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень. Також стало відомо, що члени родини бізнесмена намагалися підкупити журналістів.

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