«Балбеси ООН вірять у те, що путін наїсться Україною і, перетравлюючи її, років на 10 затихне», — Олександр Невзоров

Публіцист Олександр Невзоров нарікає на те, що світ досі не може зрозуміти, що з господарем Кремля слід чинити жорстко і що сам путін не зупиниться

«Доля нещасної планети залежить від президентів, міністрів, очільників НАТО, Пентагону, світових розвідок і т.д. Серед них є милі та привабливі персонажі. Але всі вони, на жаль, тупуваті, — пише Олександр Невзоров, який раніше критикував Радбез ООН, на своїй сторінці у соцмережі. — Як показують події останньої епохи, вони не вміють бачити очевидності та розраховувати вектори подій.

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Якби вміли, то діяли б зовсім інакше. Без дипломатичних соплів. Без вагань та сумнівів. Все б давно стало на свої місця. Скрізь закінчилася б смерть та розруха.

Найпростіший аналіз політичної крові путина дає наступний розклад: 85% - чистий гітлеризм, 10% - чекізм і 5% - отруйні слини дугіна, ільїна, достоєвського та інших ідеологів російського расизму.

Істота з такою «кров'ю», отримавши серйозну владу, бомби, армію та апарат насильства, неминуче має забезпечити людство дуже великою бідою. Зазначимо, що той самий гітлер не мав жодної «школи». Він сволота-самоучка. А путін пройшов довге навчання у надрах КДБ і ввібрав у себе все те, що прославило цю організацію у 1932−1947 роках.

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Світ обачний та мудрий, особину з такими «аналізами політичної крові» давно б ізолювалв або забетонував. Але світ реальний — досі сподівається, що «дах» кремлівського маніяка стане на місце. Наївняк із НАТО думає про «переговори». Балбеси ООН вірять у те, що путін наїсться Україною та перетравлюючи її, років на 10 затихне.

Ніхто не наважується глянути у вічі страшній правді".

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Фото — скріншот

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