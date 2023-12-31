Російський публіцист Олександр Невзоров відреагував на засідання РБ ООН, яке було скликано за ініціативи росії після вибухів у Бєлгороді. Постпред рф нєбєнзя хотів «викликати» на екстрене засідання представників Чехії, яка постачає озброєння ЗСУ. Але отримав жорстку відповідь. «Ми відмовляємося, щоб нас кудись викликала росія. Чехія не слугуватиме отруєною брехнею пропаганді агресора. Коли росія захоче обговорити виведення своїх окупаційних військ на Радбезі, ми з радістю прийдемо», — написав чеський очільник МЗС Ян Липовський.

«У 2023 році багато хто помер і багато що відмерло. Війна чудово вміє ампутувати все те, що віджило. «Склеїла ласти» і Рада Безпеки ООН. Вона показала своє безсилля і свою декоративність, — коментуючи чергове засідання, скликане росією після вибухів у Бєлгороді, пише публіцист Олександр Невзоров. — Колись ця контора була грізною і розумною, вона дозволяла і забороняла війни, керувала долями держав, зупиняла чи запускала революції.

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Але час РБ ООН минув. Рада Безпеки виродилася і стала збіговиськом тьмяних, вічно стурбованих фриків. Згодом фрики втратили навіть почуття гидливості. Наразі вони весело селфляться з нєбєнзєй (постпред росії — Авт.), хоча цей гриб представляє країну, офіційно визнану країною-спонсоркою тероризму.

Руських, звісно, слід було вигнати з РБ ООН у перші дні війни. А їхні кабінети демонстративно продезінфікувати. Світ чекав на це рішення. Але знесилена «рука РБ» «не піднялася» і росії на двері не вказала.

Безвольність обійшлося Радбезу у повну втрату авторитету та всілякої страшності. Нині ця шарашкіна контора немає ані ваги, ані впливу.

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Вчора на «килим» спробували викликати чехів, щоб ті порозумілися за чеський «ракетний шмот» у Бєлгороді. На виклику наполягав нєбєнзя, який пах сильніше, ніж зазвичай. Він зібрався штовхати про те, як російських терористів до сліз образили ВСУ.

Чехи ж, вустами глави МЗС Яна Липавського, послали небензю в кунду, а РБ ООН «до прделе».

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Рада зітхнула, але слухняно туди пішла, а нєбєнзя поки що шукає кунду, готову його прийняти та поглинути".

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