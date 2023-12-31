«Рада Безпеки ООН виродилася і стала збіговиськом тьмяних, вічно стурбованих фриків», — Олександр Невзоров
«У 2023 році багато хто помер і багато що відмерло. Війна чудово вміє ампутувати все те, що віджило. «Склеїла ласти» і Рада Безпеки ООН. Вона показала своє безсилля і свою декоративність, — коментуючи чергове засідання, скликане росією після вибухів у Бєлгороді, пише публіцист Олександр Невзоров. — Колись ця контора була грізною і розумною, вона дозволяла і забороняла війни, керувала долями держав, зупиняла чи запускала революції.
Але час РБ ООН минув. Рада Безпеки виродилася і стала збіговиськом тьмяних, вічно стурбованих фриків. Згодом фрики втратили навіть почуття гидливості. Наразі вони весело селфляться з нєбєнзєй (постпред росії — Авт.), хоча цей гриб представляє країну, офіційно визнану країною-спонсоркою тероризму.
Руських, звісно, слід було вигнати з РБ ООН у перші дні війни. А їхні кабінети демонстративно продезінфікувати. Світ чекав на це рішення. Але знесилена «рука РБ» «не піднялася» і росії на двері не вказала.
Безвольність обійшлося Радбезу у повну втрату авторитету та всілякої страшності. Нині ця шарашкіна контора немає ані ваги, ані впливу.
Вчора на «килим» спробували викликати чехів, щоб ті порозумілися за чеський «ракетний шмот» у Бєлгороді. На виклику наполягав нєбєнзя, який пах сильніше, ніж зазвичай. Він зібрався штовхати про те, як російських терористів до сліз образили ВСУ.
Чехи ж, вустами глави МЗС Яна Липавського, послали небензю в кунду, а РБ ООН «до прделе».
Рада зітхнула, але слухняно туди пішла, а нєбєнзя поки що шукає кунду, готову його прийняти та поглинути".
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