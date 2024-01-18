Ще один за відомим курсом: партизани виявили потоплений російський військовий корабель, про який не було відомо

Біля Севастополя, де минулої осені на міні підірвався «противомінний» корабель чф росії «Володимир Козицький», затонув прикордонний сторожовий корабель типу «Тарантул».

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Про це повідомляє рух «АТЕШ». Партизани під час розвідки у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П «Тарантул». Він знаходиться на пристані бухти «Графська».

Час, коли його було підбито, невідомий. Не виключається, що це сталося під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.

Фото АТЕШ

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Проект був розроблений ЦКЛ «Алмаз» у середині 1960-х років на базі ракетних катерів проекту 205. У 1967−1989 роках в Ленінграді та Владивостоці росії було побудовано 137 одиниць таких кораблів.

Довжина плавзасобу — 39,94 м, водотоннажність — 238 т, швидкість — 35,6 вуз. Екіпаж — 30 осіб, автономність — 10 діб. Таке судно обладнане радіолокаційними та гідроакустичними станціями, може нести 12 глибинних бомб,

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Нагадаємо, що нещодавно в Криму ЗСУ знищили російський БДК «Новочеркаськ». У порту Севастополя пролунав потужний вибух, який пояснюють небезпечним вантажем, який перевозив десантний корабель.

Фото з Вікіпедії

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