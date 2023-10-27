Знайшов на свою голову: у Севастополі на міні підірвався протимінний корабель рф

Російський Чорноморський флот знов зазнав втрат — у тимчасово окупованому Севастополі підірвався на міні корабель «Володимир Козицький», головне завдання якого — пошук мін.

РЕКЛАМА

Про інцидент повідомляє місцевий Telegram-канал «Крымский ветер».

«У Криму триває „Морський бій“. За словами свідків, корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де повільно „нарізав кола“ останні кілька днів. Повідомляють, що із машинного відділення повалив дим. До корабля, що „закурив“, підігнали буксир і відтягли його в бік Стрілецької бухти», — йдеться в повідомленні.

Журналісти вказують, що головне завдання цього нового розвідувального гідрографічного протимінного корабля проєкту 23040 Г «Володимир Козицький» — пошук морських мін на дні.

РЕКЛАМА

«Зважаючи на все, він знайшов, що шукав», — зазначають в Telegram-каналі.

В мережі пишуть, що катери проєкту 23040 Г при повному водотоннажності 192,7 т досягають 33 м завдовжки і 6,8 м завширшки. Середнє осідання — 1,6 м. Судна оснащені двома дизельними двигунами потужністю по 248 кВт, що дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, в середині жовтня в Чорному морі біля берегів Севастополя вибухнули два російські військові кораблі «Павел Державин» та «Буян».

Атаку на ворожі кораблі організували ВМС України та Сили спецоперацій.

РЕКЛАМА

444

Читайте нас у Facebook та Instagram