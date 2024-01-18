Затриманий БЕБ за підозрою в багатомільйонних економічних злочинах дніпровський агробізнесмен Василь Астіон може вийти на волю під заставу всього в мільйон гривень — таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд столиці, пише видання «Стопкор». У медіа припускають, що у пом’якшенні запобіжного заходу могли зіграти роль дружні й ділові стосунки фігуранта з посадовцем з ОП.

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23 вересня 2022 року детективи БЕБ порушили кримінальну справу щодо Василя Астіона та його брата Євгена за підозрою в масштабному ухиленні від сплати податків. Задокументовані збитки для держави сягнули щонайменше 61 млн грн. Згідно з матеріалами справи, брати Астіони у 2017−2021 роках системно виводили гроші на підконтрольну кіпрську компанію «Дніпро Агро Альянс» ЛТД.

Слідство також встановило факти підробки документів фінансової та податкової звітності, а також обставини щодо виводу зазначених грошових коштів через рахунки підконтрольних Василю Астіону компаній.

Василю Астіону висунули підозру за низкою статей КК України. Фото "Фокус"

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9 січня 2024 року правоохоронці офіційно висунули Василю Астіону підозру за низкою статей КК України, що передбачають вагомий штраф або позбавлення волі на строк до 5 років. Вони також звернулись до суду з клопотанням про призначення фігуранту запобіжного заходу у вигляді застави в 61,4 млн грн.

Але 12 січня Шевченківський райсуд знизив цю суму до одного мільйона.

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За інформацією, яка стала відома «Стопкору» з власних джерел, таке м’яке суддівське рішення могло бути прийнято слідчим суддею під певним впливом з боку заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова — давнього приятеля та експартнера Василя Астіона.

«Як з'ясували колеги-розслідувачі з „Наших грошей“, Василь є давнім приятелем Андрія Смирнова, який до призначення в Офіс президента також був депутатом Дніпропетровської облради та адвокатом місцевого бізнесмена Михайла Кошляка (за сумісництвом, тестя Василя Астіона)», — пише" Стопкор".

Як пише «Стопкор», у звітності за 2020 рік Смирнов задекларував отриманий у 2019 році кредит сумою у майже 10 млн грн. Позичальником виступила Ольга Астіон — співзасновниця ТОВ «Фінансова компанія «Фінгруп Фактор» та близька родичка Василя Астіона.

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Андрій Смирнов задекларував кредит від матері Астіона на майже 10 млн грн. Скриншот, НАЗК

Як зазначає «Стопкор», вже спрямовано відповідні запити до правоохоронних структур та органів правосуддя. Тож чекаємо на нові подробиці у справі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишньому міському голові Ірпеня Володимиру Карплюку, якого підозрюють у корупції, скасували візу для в'їзду до Сполучених Штатів.

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