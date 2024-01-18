Підозрюваний у 61-мільйонній схемі агробізнесмен Астіон системно виводив гроші на кіпрську компанію, — розслідування
Затриманий БЕБ за підозрою в багатомільйонних економічних злочинах дніпровський агробізнесмен Василь Астіон може вийти на волю під заставу всього в мільйон гривень — таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд столиці, пише видання «Стопкор». У медіа припускають, що у пом’якшенні запобіжного заходу могли зіграти роль дружні й ділові стосунки фігуранта з посадовцем з ОП.
23 вересня 2022 року детективи БЕБ порушили кримінальну справу щодо Василя Астіона та його брата Євгена за підозрою в масштабному ухиленні від сплати податків. Задокументовані збитки для держави сягнули щонайменше 61 млн грн. Згідно з матеріалами справи, брати Астіони у 2017−2021 роках системно виводили гроші на підконтрольну кіпрську компанію «Дніпро Агро Альянс» ЛТД.
Слідство також встановило факти підробки документів фінансової та податкової звітності, а також обставини щодо виводу зазначених грошових коштів через рахунки підконтрольних Василю Астіону компаній.
9 січня 2024 року правоохоронці офіційно висунули Василю Астіону підозру за низкою статей КК України, що передбачають вагомий штраф або позбавлення волі на строк до 5 років. Вони також звернулись до суду з клопотанням про призначення фігуранту запобіжного заходу у вигляді застави в 61,4 млн грн.
Але 12 січня Шевченківський райсуд знизив цю суму до одного мільйона.
За інформацією, яка стала відома «Стопкору» з власних джерел, таке м’яке суддівське рішення могло бути прийнято слідчим суддею під певним впливом з боку заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова — давнього приятеля та експартнера Василя Астіона.
«Як з'ясували колеги-розслідувачі з „Наших грошей“, Василь є давнім приятелем Андрія Смирнова, який до призначення в Офіс президента також був депутатом Дніпропетровської облради та адвокатом місцевого бізнесмена Михайла Кошляка (за сумісництвом, тестя Василя Астіона)», — пише" Стопкор".
Як пише «Стопкор», у звітності за 2020 рік Смирнов задекларував отриманий у 2019 році кредит сумою у майже 10 млн грн. Позичальником виступила Ольга Астіон — співзасновниця ТОВ «Фінансова компанія «Фінгруп Фактор» та близька родичка Василя Астіона.
Як зазначає «Стопкор», вже спрямовано відповідні запити до правоохоронних структур та органів правосуддя. Тож чекаємо на нові подробиці у справі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишньому міському голові Ірпеня Володимиру Карплюку, якого підозрюють у корупції, скасували візу для в'їзду до Сполучених Штатів.
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