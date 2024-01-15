Ломилися в двері квартири: викривача корупційних схем в Міноборони намагалися залякати і влаштували йому хейт в соцмережі

Вчора ввечері журналіст Юрій Ніколов поділився враженнями від несподіваного інциденту, який трапився в його власному будинку. За словами Ніколова, невідомі особи ломилися в двері його квартири, вимагаючи його мобілізації до ЗСУ, обклеїли вхідні двері папірцями та влаштували справжній скандал. Раніше «ФАКТИ» повідомляли про напад на журналіста-розслідувача Михайла Ткача, який стався під Києвом.

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Журналіста вдома не було. Тож невідомі налякали своєю агресивною поведінкою стареньку матір Юрія Ніколова, яка живе з ним після боротьби з онкологією.

Після нападу на квартиру журналіста в мережі з’явився допис про це. Юрій Ніколов розмістив скріншот на своїй сторінці в Facebook, де видно пост на російськомовному телеграм-каналі «Карточний офис». У цьому пості невідомі звинувачують журналіста в непатріотичній діяльності та викладають його особисті дані.

Ніколов наголосив, що таке залякування — це не щось нове для нього. Рік тому, після його статті про корупцію у військових закупівлях, тодішній міністр оборони Резніков намагався звинуватити журналіста в підриві обороноздатності країни, проте до відкриття справи, на чому наолягав міністр, не дійшло.

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Журналіст розглядає цей епізод як спробу змусити його змінити свою діяльність, але Ніколов повідомив, що не має наміру відмовлятися від розкриття корупційних схем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що фігурант розслідування Юрія Ніколова, постачальниця харчів для ЗСУ Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт.

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