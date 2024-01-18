37.65 / 38.23 41.07 / 41.77
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Півтора роки пішло на пошуки тіла: на Чернігівщині попрощались із захисником

20:34 20 січня 2024
Старший навідник гаубичного самохідного артилерійського дивізіону Олександр Пасічник

13 січня Менська громада провела в останню дорогу захисника — солдата Олександра Пасічника. Йому назавжди 36 років.

За інформацією міської ради, майбутній воїн здобув професію столяра. Згодом пройшов строкову службу в Збройних силах України. У 2014 -2015 роках брав участь в Антитерористичній операції у Донецькій та Луганській областях, був учасником бойових дій, неодноразово нагороджений військовими відзнаками.

З початком широкомасштабного вторгнення російської федерації в Україну 20 квітня 2022 року Олександр був призваний на захист Батьківщини. Проходив службу в 66-й окремій механізованій бригаді імені князя Мстислава Хороброго у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Був старшим навідником гаубичного самохідного артилерійського дивізіону в/ч А7014.

У травні 2022 року в смт Десна під час навчань захисник потрапив під обстріл і вважався зниклим безвісти. Визнаний загиблим 17 травня 2022 року внаслідок ракетного удару, нанесеного збройними силами російської федерації. Тільки тепер вдалось ідентифікувати тіло героя.

РЕКЛАМА

13 січня 2024 року в селі Бірківка відбулася траурна церемонія прощання з воїном. Поховали загиблого захисника на сільському кладовищі. Без сина залишився батько, без брата — сестра.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, в Києві попрощались із бійцем-поетом Максимом Кривцовим.

РЕКЛАМА

332

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Підвищення виплат після індексації: хто з пенсіонерів може розраховувати на 1 тисячу грн надбавки

гроші в євро

Чи можуть українці отримувати пенсію у Німеччині: роз’яснили фахівці

Успіх на роботі

Тільці зможуть покращити фінансове становище, Стрільцям та Рибам відкриються нові можливості у кар'єрі: гороскоп на тиждень 22 — 28 січня

Зимовий салат з капусти

Салат «Леді Вінтер» від Людмили Борщ: ідеальна страва для зимового періоду

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту