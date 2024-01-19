Затримання бізнесмена Мазепи на кордоні: в ДБР розповіли подробиці

В Державному бюро розслідувань повідомили, на якій підставі напередодні був затриманий український бізнесмен. В ДБР прізвищ не називають, але відомо, що йдется про засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, якому не дозволили виїхати з України до Польщі.

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В ДБР зазначають, що затриманий — організатор схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС. Затримання відбувалось на підставі статті 208 КПК України. Також в різних регіонах затримані ще три особи, у тому числі й брат організатора.

У Держбюро розслідувань нагадали, що восени минулого року були викриті та затримані учасники злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС. До організації входило майже два десятки фігурантів, у тому числі й відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Організація діяла в інтересах декількох забудовників. Використовуючи прогалини у правовому статусі земельних ділянок, їх оформлювали як землі сільгосппризначення, що дозволялося виділяти їх громадянам України.

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Інші учасники підшукували через соціальні мережі «підставних осіб», які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище. Надалі виконавці від імені «підставних осіб» підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони «перепродавали» землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

«За такою схемою протягом 2020−2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС. Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок», — йдеться у повідомленні.

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Дії учасників злочинної організації та інших осіб кваліфіковано за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

У листопаді 2023 року було повідомлено 8 підозр за цими статтями. Учасникам злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше у Держбюро розслідувань повідомляли про викриття оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Вони завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. П'ятьом членам угруповання було повідомлено про підозру та затримано, однак один з них досі переховується. Сина бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа оголосили у розшук.

Фото ДБР

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