При спробі виїхати з України на кордоні затримали бізнесмена Ігоря Мазепу: що відомо

На україно-польському кордоні, через який втікають з України ухилянти від служби в ЗСУ, засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа був затриманий органами правопорядку. За інформацією ЗМІ, бізнесмен не зміг 18 січня виїхати за кордон через пункт пропуску «Медика-Шегині». Згодом компанія Concorde Capital підтвердила, що її засновника Ігоря Мазепу затримали на українсько-польському кордоні, коли він прямував на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Також там заявили, що силовики увірвалися до їхнього офісу, вибивши двері.

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Як повідомляють ЗМІ, Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшуки в офісі Concorde Capital. Причина затримання Мазепи і обшуків нібито пов'язана з отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Goodlife Park, споруджене у 2013 році, займає площу 40 гектарів і включає в себе розкішний яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр. Concorde Capital також інвестує у відому медичну мережу «Добробут», заміський комплекс Shelest під Києвом, а також в інші галузі, включаючи будівництво та видобуток бурштину.

Ігор Мазепа, 47-річний український підприємець, здобув економічну освіту у Київському національному економічному університеті. З 2004 року він є власником інвестиційної компанії Concorde Capital. Профіль бізнесмена також включає участь у різних проектах, зокрема в сфері рекреаційної нерухомості SHELEST Hotel під Вишгородом.

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Зараз розслідування щодо затримання Ігоря Мазепи знаходиться в стадії розвитку, і очікується додаткова інформація від ДБР та інших відповідальних органів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що прикордонники не випустили за кордон п’ятого президента України Петра Порошенка.

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