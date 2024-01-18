Далі буде: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича (відео)

В Україні оголошено в розшук одного з членів злочинного угруповання — близького родича львівського бізнесмена, викритого на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Про це в етері всеукраїнського телемарафону «Єдині новини» повідомила радниця ДБР Тетяна Сапьян.

ВІДЕО ДНЯ

Бюро викрило організовану групу на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Вони завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Вчора 5 членам угруповання було повідомлено про підозру та затримано, однак один з них досі переховується.

«Вчора проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку», — наголосила Тетяна Сапьян.

Вона повідомила, що близького родича львівського бізнесмена оголошено в розшук.

РЕКЛАМА

«Якщо вам відомо про його місце перебування повідомляйте правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав», — зауважила вона.

РЕКЛАМА

Джерела «Української правди» у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про сина Ігоря Гринкевича Романа.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», бізнесмен Ігор Гринкевич намагався надати неправомірну вигоду співробітнику ДБР, аби той посприяв у знятті арешту з майна його компаній, яке було вилучено під час обшуків восени минулого року.

Днями українська художниця Соня Морозюк оголосила про розрив стосунків з Романом Гринкевичем. Вона зазначила, що планує продати всі подарунки, отримані від нього, та передати кошти на потреби ЗСУ.

352

Читайте нас у Facebook та Instagram