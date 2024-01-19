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Російський добровольчий корпус влаштував засідку в брянській області: загинули військові рф

15:05 19 січня 2024
операція на Брянщині

Російський добровольчий корпус, який воює на стороні України, влаштував засідку на транспорт військових рф у брянській області.

Внаслідок атаки серед ворога є загиблі та поранені, повідомили в телеграм-каналі РДК.

«18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області. Кадри об'єктивного контролю будуть згодом», — написали представники корпусу.

Водночас вони привели скриншот повідомлення військових рф, які розповіли про загиблих та поранених. Засідка була влаштована на вантажівку «Урал МО». Добровольчий корпус провів атаку, після чого відступив. Загиблих та поранених з місця події забирали прикордонники.

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Зазначимо, 1 червня 2023 року Легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» заявили про рейди на території росії. Вони пояснили, що їх метою було звільнити росію та підняти у москві прапор «свободи». Через кілька днів загони РДК дісталися передмістя Шебекіно.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі в Брянській області рф, в результаті атаки БПЛ, палала нафтобаза.

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