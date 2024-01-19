Російський добровольчий корпус влаштував засідку в брянській області: загинули військові рф

Російський добровольчий корпус, який воює на стороні України, влаштував засідку на транспорт військових рф у брянській області.

Внаслідок атаки серед ворога є загиблі та поранені, повідомили в телеграм-каналі РДК.



«18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області. Кадри об'єктивного контролю будуть згодом», — написали представники корпусу.

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Водночас вони привели скриншот повідомлення військових рф, які розповіли про загиблих та поранених. Засідка була влаштована на вантажівку «Урал МО». Добровольчий корпус провів атаку, після чого відступив. Загиблих та поранених з місця події забирали прикордонники.

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Зазначимо, 1 червня 2023 року Легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» заявили про рейди на території росії. Вони пояснили, що їх метою було звільнити росію та підняти у москві прапор «свободи». Через кілька днів загони РДК дісталися передмістя Шебекіно.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі в Брянській області рф, в результаті атаки БПЛ, палала нафтобаза.

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