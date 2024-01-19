У Брянській області росії палає нафтобаза, влада скаржиться на атаку дрона (відео)

Невдовзі після «інциденту» в Шахтах Ростовської області рф, де горів поліефірний завод, не менш потужна пожежа спалахнула на нафтобазі у місті Клинці Брянської області.

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Про це повідомили російські Telegram-канали з посиланням на губернатора брянської області Олександра Богомаза.

Своєю чергою російське міністерство оборони відзвітувало, що нібито у Брянській області вночі 19 січня був знищений безпілотник. Традиційно звинуватили Україну.

При цьому губернатор регіону написав, що нібито була спроба атаки на об'єкти на території міста Клинці. Богомаз стверджує, що дрон ліквідували засобами РЕБ, але він встигнув скинути боєприпас на територію нафтобази.

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За його словами, сталося загоряння резервуарів, а постраждалих немає. Натомість у мережі публікують кадри сильної пожежі на нафтобазі. Пожежа супроводжується задимленням.

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни заявляли про спробу атаки на нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Українські ЗМІ стверджували, що це була спецоперація ГУР Міноборони, яка пройшла успішно. Йдеться про атаку на нафтогазову компанію «Петербурзький нафтовий термінал». Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

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Фото — скріншот

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