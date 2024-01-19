В Польщі перекинувся автобус з українцями, є постраждалі

Автобус з громадянами України потрапив у ДТП у Польщі. Аварія сталася у Люблінському воєводстві пізно ввечері 18 січня, троє людей госпіталізовані.

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Про це повідомив журналістам речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, автобусом подорожували 26 осіб, за кермом був 63-річний водій. Аварія сталася поблизу кордону з Україною — в районі населеного пункту Вішніце на регіональній дорозі № 812.

Згідно з попередніми висновками поліції, на повороті автобус занесло, після чого він проломив обмежувальний бар’єр на узбіччі і перекинувся на правий бік, вдарившись у дерево.

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Після аварії трьох пасажирів госпіталізували, серед них 80-річна жінка. Інших пасажирів тимчасово прихистили у Вішніце, поки їх не забере інший автобус.

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Перевірка засвідчила, що водій був тверезим. Поліція припускає, що він їхав швидше, ніж мало бути за складних умов на дорозі.

«Розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з"ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей», — додав речник МЗС.

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Як повідомляли «ФАКТИ», у грудні українці постраждали в масовій аварії у Польщі. Учасниками ДТП стали 5 транспортних засобів, в яких перебували громадяни України. Тоді травми отримали діти та вагітні жінки.

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