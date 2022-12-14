У Польщі, де нещодавно у ДТП загинула 12-річна дитина, сталася ще одна страшна аварія за участі українців.

Про цю дорожньо-транспортну пригоду 13 грудня повідомили на сайті Підкарпатської поліції. Учасниками ДТП стали аж 5 транспортних засобів, в яких перебували громадяни України.

«Інцидент стався після 15:00 на автомагістралі А4 у Корчовій. Попередні висновки поліцейських, які працювали на місці події, свідчать, що 56-річний водій автомобіля BMW не вибрав швидкість відповідно до дорожньої обстановки, внаслідок чого не впорався з керуванням, скоїв наїзд на енергопоглинаючі бар'єри, а потім на автомобіль Нyundai. Після чого знову врізався в бар'єри. 55-річний водій Audi, який рухався позаду, також не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на задню частину Hyundai, що стояв, а потім на BMW», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції

Від удару Hyundai відкинуло в праву смугу, де він зачепив Volvo і КІА, що там стояли. Внаслідок інциденту трьох пасажирів Hyundai — двох вагітних жінок та 15-місячне немовля — доставили до лікарні. Одна з жінок була затиснута в машині. Для її вилучення довелося застосувати гідравлічний інструмент. Пасажирів Audi — жінку та 7-річну дитину — також булошпиталізовано.

Зазначається, що всі учасники інциденту — громадянами України. Встановлено, що водії транспортних засобів були тверезі. Автомагістраль А4 в напрямку переходу була повністю перекрита на кілька годин.

Нагадаємо, що восени цього року у Мазовецькому воєводстві Польщі загинула 47-річна українка, яку збили одразу дві автівки. Жінка переходила дорогу у недозволеному місці.

Фото поліції

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