Троє українців загинули в ДТП у Польщі

У Польщі в ДТП знову загинули українці. Троє чоловіків загинули в неділю вдень у дорожньо-транспортній пригоді, що сталася на межі Глівіце і Жерниці (Сілезьке воєводство) — всі загиблі були громадянами України. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє TVN24.

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Речник Глівіцького відділення поліції підінспектор Марек Сломський повідомив, що аварія сталася близько 12.40 на вулиці Смольницькій у Глівіцах, що веде до Жерниці.

«40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті дороги зіткнувся боком з автомобілем Audi A4, який їхав з протилежного боку, після чого не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і вдарився в придорожнє дерево. Троє чоловіків, які їхали в автомобілі, громадяни України, загинули на місці», — сказав Сломський.

На місці події приземлився гелікоптер швидкої медичної допомоги, а також працюють пожежники та співробітники поліції.

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«Прокурор разом зі слідчою групою поліції з'ясовує обставини інциденту», — додав речник поліції Глівіце.

Дорога перекрита. Труднощі можуть тривати до 18.00 за місцевим часом.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Польщі розбився мікроавтобус з українцями. Загинув чоловік.

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