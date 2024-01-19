Вивіз за межі села й зґвалтував 13-річну дівчинку: на Київщині судитимуть педофіла

Поліція Київщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо 52-річного мешканця, який зґвалтував 13-річну дівчинку.

За інформацією правоохоронців, чоловік проїжджаючи вулицею, побачив знайому дівчинку на подвір’ї. Він зупинив авто та погрозами змусив її сісти до машини. Після цього він відвіз дівчину за межі населеного пункту, де і зґвалтував.

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Цей інцидент стався у серпні минулого року. До поліції звернулась стурбована бабуся потерпілої й повідомила про зникнення онуки. Вона зазначила, що дівчинку в невідомому напрямку повіз сусід.

Правоохоронці оперативно розшукали авто зловмисника та затримали чоловіка.

Тоді ж зловмиснику повідомили про підозру.

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«Нині, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, за фактом вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, направлено обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті (ч. 4 ст. 152 ККУ)», — йдеться у повідомленні поліції.

Наступні 15 років фігурант може провести за ґратами.

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