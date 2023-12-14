Прийшла в гості до рідного дядька і поплатилася за довіру: на Київщині чоловік зґвалтував 14-річну племінницю

У Фастівському районі Київської області п’яний чоловік зґвалтував 14-річну племінницю, яка прийшла до нього в гості.

Суд призначив збоченцю покарання у виді 9 років позбавлення волі. Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

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За інформацією відомства, 14-річна школярка прийшла в гості до свого рідного дядька. П’яний чоловік зачинив за племінницею двері та зґвалтував.

Молодший брат та подружка почули крики дівчини. Через вікно вони побачили як чоловік її ґвалтує. Діти зателефонували її матері, яка й викликала поліцію.

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«Прокурори у суді довели, що у грудні 2019 року в Фастівському районі 14-річна дівчина прийшла в гості до свого рідного дядька. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік зачинив за племінницею двері та зґвалтував її. Молодший брат та подружка почули крики дівчини та через вікно побачили як засуджений ґвалтує неповнолітню. Діти зателефонували її матері, яка викликала поліцію», -йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні неповнолітньої — ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу. Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

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«Аби запобігти подібним випадкам, обговорюйте з дітьми потенційні небезпечні ситуації та способи їх уникнення. Заохочуйте дітей бути відкритими та повідомляти про будь-який тип сексуального насильства. Будьте уважними до змін в їх поведінці. Зверніться до лікаря, психолога, психотерапевта, якщо стан дитини викликає занепокоєння. У разі отримання інформації про те, що дитина стала жертвою насилля, невідкладно звертайтеся до правоохоронних органів», — закликають у прокуратурі.

Як повідомляли «ФАКТИ», на Хмельниччині винесли вирок батькові-збоченцю, який примушував п'ятирічних дітей дивитися порно та ґвалтував їх.

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