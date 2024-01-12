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Події

Побили до напівсмерті та зґвалтували пляшкою: у Кривому Розі група підлітків жорстоко познущалася з бродяжки (фото)

16:38 12 січня 2024
Побиття

У Кривому Розі, де нещодавно горіла багатоповерхівка, банда підлітків побила та зґвалтувала жінку. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

Злочин стався уночі 11 січня. 15-річний хлопець та два брати — 13 та 15-ти років напали на жительку села Широке. Як пишуть у соцмережах, вона збирала пляшки на вулиці. Після тяжкого побиття один з нападників неприродним способом зґвалтував потерпілу. Також повідомляється, що злочинці для цього застосовували і пляшку та гілку.

Зловмисників затримали. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 152 КК України (зґвалтування). Також за фактом заподіяння тілесних ушкоджень вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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Як пише Telegram-канал «СВОЇ.Кривій Ріг», жінці 42 роки. Вона збирала пляшки вночі 11 січня у Центрально-Міському районі по Поштовому проспекту. Злочинці спочатку забили потерпілу до напівсмерті, після чого схопили підручні предмети та почали знущання. Коли нещасна не могла чинити опір, зґвалтували: спочатку предметами, потім — анально та орально.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Києві підлітки побили та пограбували 16-річного хлопця.

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