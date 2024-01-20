«Параліч дихання та іноді смерть»: із Німеччини в Україну завезли небезпечний китайський чай

Після виявлення токсичної кави в Україні також виявили небезпечний чай походженням з Китаю. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

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«Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області інформує про отримання інформаційного повідомлення через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 15.01.2024 р. № 2023.8800- fup 17стосовно виявлення залишків пестицидів, включаючи хлорпірифос, у жасмині (походження з Китаю), який використовувався у різних чайних сумішах, що експортувалась з Федеративної Республіки Німеччина (виробник: Kirchner Fischer & Co., Elmshorn) до України (отримувач: ТОВ „Світ чаю“, вул. Гайдара, 50, офіс 7, м. Київ, 01033)», — йдеться у повідомленні.

За даними Американської академії педіатрії, пренатальний вплив хлорпірифосу спричиняє меншу вагу дитини при народженні, зниження рівня IQ, втрату робочої пам'яті, порушення уваги та затримку розвитку моторики. Хлорпірифос також може спричиняти гостре отруєння пестицидами і призводити до судом, паралічу дихання та інколи смерті.

«Шановні споживачі! У разі виявлення в обігу цієї продукції, повідомляйте Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області за тел.: (0372) 553 409 або звертайтесь до територіальних управлінь», — повідомили у відомстві.

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Як писали «ФАКТИ», у жовтні Держпродспоживслужба виявила хлорпірифос в органічній зеленій каві (походження — Гондурас), що також експортувалася з Німеччини.

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