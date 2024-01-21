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Поразка України не закінчиться добре для Європи, — міністр закордонних справ Литви

19:27 22 січня 2024
війна в Україні

Якщо Україна не переможе росію, це не закінчиться добре і для Європи, так вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

«Не існує сценарію, при якому це могло б закінчитися добре для Європи, якщо Україна не переможе, — сказав Ландсбергіс в інтерв'ю інформаційному агентству AFP в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. —  Існує ймовірність того, що російську агресію в Україні не вдасться стримати. Європа не визнала реальності — а саме, що те, що відбувається в Україні, є війною Європи».

Литовський політик і закликав ЄС зробити більше для підготовки до можливої агресії росії проти інших європейських країн. Одним із заходів могла б стати система спільних закупівель. «Ми могли б закуповувати речі, які необхідні для оборони Європи», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що росія активізувала гібридну війну у Польщі та країнах Балтії.

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