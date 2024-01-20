Західні воєнні аналітики вважають загрозу з боку росії цілком реальною. Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив про те, що росія може напасти на країни НАТО менш ніж за десять років.

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«Наші експерти очікують, що це стане можливим через п'ять-вісім років, — сказав він в інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel. — Ми чуємо погрози з кремля майже щодня, тому ми повинні враховувати, що путін може одного дня навіть напасти на країну НАТО. Але це малоймовірно „поки що“. Але одне можна сказати точно — ми маємо справу з ситуацією військової загрози в Європі, якої не було вже 30 років».

Борис Пісторіус сказав, що вони бачать це через напад росії на Україну.

«Ми чуємо погрози з кремля майже щодня — останнім часом на адресу наших друзів у країнах Балтії», — додав він.

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Відповідаючи на запитання, чи може німецький уряд зробити більше для допомоги Україні, міністр сказав, що його країна є «другою за величиною країною після США, яка надає військову допомогу, і отже найбільшою в Європі».

Він додав: «Якщо путін виграє цю війну й окупує Україну, небезпека для території Альянсу, звичайно, також зросте».

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Раніше офіційний представник НАТО попереджав цивільне населення Європи готуватися до конфлікту з росією. Голландський адмірал Роб Бауер сказав: «Ми повинні усвідомити, що не можна вважати, що ми живемо в мирі».

Наступного тижня НАТО розпочне найбільші військові навчання за останні десятиліття.

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Разом з тим експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін переконаний, що росія вже зараз перемагає Захід, і допомагають їй в цьому саме країни НАТО.

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