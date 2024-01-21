Проблеми в роботі GPS у Польщі: росія активізувала гібридну війну в Європі

У Польщі та країнах Балтії на фоні російської агресивної риторики почастішали випадки збоїв у роботі системи GPS. Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що в грудні вже були збої в деяких частинах Балтійського моря і Польщі, які можна пояснити глушінням передавачів. Це може бути пов'язано з навчаннями НАТО в регіоні або з російськими випробуваннями засобів радіоелектронної боротьби в Калінінграді. За даними ISW, 12 січня Шведська служба військової розвідки і безпеки (MUST) розпочала розслідування цього втручання.

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Шведський підполковник Йоакім Паасіківі заявив, що, на його думку, нещодавнє глушіння GPS було викликане «російським втручанням або так званою гібридною війною».

Як повідомляє ISW, полковник зазначив, що росія і раніше глушила сигнали GPS на півночі Європи, щоб захистити російську діяльність в Мурманській області або зірвати навчання НАТО.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив про те, що росія може напасти на країни НАТО менш ніж за десять років. Тим часом у НАТО презентували нову військову стратегію, яка передбачає членство України в альянсі.

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