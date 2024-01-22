«Дорослих одягати — дітей роздягати»: у Сумах заради красивого фото чиновники вивели дітей на льодовий стадіон без верхнього одягу

У Сумах урочисто відкрили IV зимові юнацькі Олімпійські ігри. Захід, який відбувся на місцевому стадіоні, об'єднав сотні юних спортсменів з усієї України, готових визначити кращих у 12 різних дисциплінах. До складу юнацької збірної України входять 44 атлети, з них 5 — представники Сумської області.

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Очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко під фото у Facebook з церемонії відкриття написав: «У Сумах відкрили IV зимові юнацькі Олімпійські ігри! Зичимо нашій збірній команді України вдалих виступів та обов’язково повернутися з олімпійськими нагородами!»

На фото дорослі й діти стоять на льодовому стадіоні. При цьому дорослі, ймовірно чиновники, фотографувалися в теплому одязі, а діти були без верхнього одягу. Світлина викликала обурення у коментаторів.

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Політолог Віктор Бобиренко у своєму пості в Facebook не стримував емоцій щодо заходу. У коментарі він написав:

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«Воно, звичайно, класно, що відкрили юнацькі Олімпійські ігри. Але морозити дітей заради Слуг-жебного піару — не тойво. Я спочатку, коли мені прислали посилання — не повірив. Але люди підтверджують. Перед цим був зашквар — відкрили дитячий центр — а там герої рускіх мультяшек. В Сумах просто править бравий генерал Артюх (не бойовий, але бравий). Так у них це красноармійський метод: кругле носити, квадратне котити. Дорослих одягати — дітей роздягати», — зазначив політолог.

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Відкриття юнацьких Олімпійських ігор у Сумах отримало широкий резонанс серед місцевого населення, в соцмережах точаться дискусії щодо мети та мотивацій події.

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