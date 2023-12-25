Першу гру створив у 14 років: український школяр із грою про козаків переміг на міжнародному конкурсі

Під час війни армії та країні допомагають не тільки дорослі, а й школярі. Наприклад, учень природничо-математичного ліцею з Івано-Франківську Юрій Тумир розробив дрон-розвідник, який може працювати як міношукач. А одинадцятикласник Тарас Гембік з міста Камінь-Каширський, що на Волині, створив комп'ютерну гру Cossack Steppes («Козацькі степи»), в основу якої поклав тему українського козацтва. Її він представив на міжнародній виставці INOVA в Хорватії і в результаті виборов золоту медаль.

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«Козаки — це рольові моделі для сучасних українців»

— В якому віці захопились програмуванням і як це все опанували?

- Мені було 12 років. Товариш показав мені спеціальну програму, в якій можна створювати ігри — зіставляти блоки і виходить як візуальний код, — розповідає «ФАКТАМ» Тарас Гембік. — Я дуже багато часу витрачав на цю програму, робив різноманітні ігри, але це було на рівні того, щоб розважитись. Десь через рік мама записала мене на уроки програмування до мого ж вчителя інформатики Сергія Тішкова. Тоді у школі цього предмету ще не було, учні не вивчали навіть таких програм, як Pascal. Тому ми з моїм вчителем все це опановували, й це допомогло мені зрозуміти базу програмування, як все це працює у комп’ютері, що слід писати, щоби машина видала те чи інше значення. Але вчитель давав ці знання більше для того, щоби я міг розв’язувати олімпіадні задачі. Відповідно не було жодної згенерованої картинки.

Через певний час я вирішив сам перейти на програму Python — це більш сучасніша та популярніша мова програмування. Я її вивчив й почав писати на ній телеграм-боти, всілякі невеличкі програми, зазвичай теж без інтерфейсу. Використовував її для того, щоби вирішити задачі з олімпіад. Й далі, коли мені було 14 років, захотілось створити якісь ігри. Але не ті, що колись, а на рівень вищі.

Наткнувся в Ютубі на курси Unity, де вивчають повний цикл розробки гри: від побудови архітектури й сюжетної лінії до релізу. Їх я пройшов, але чесно кажучи, не надто багато з того всього виніс. Потім натрапив на оголошення Малої академії наук із аналогічним курсом, який тривав семестр і за цей час вчителі повинні були навчити створювати гру у форматі 3-D. Вирішив записатись. І ні на секунду не пошкодував, бо отримав багато цінних настанов. Але тільки з практикою ти можеш розвиватись в цьому напрямку. Що зрештою і сталось.

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— Як виникла ідея створити комп'ютерну гру Cossack Steppes?

- Додам, що курс Малої академії наук я закінчив саме напередодні повномасштабної війни. 16 лютого 2022 року, коли відзначали День єднання, я переглянув виступ Володимира Зеленського, весь світ тоді вже говорив, що росія може ввести війська. Мене це вмотивувало створити щось таке, аби популяризувати нашу історію, культуру, державу загалом. Тому що, як ми знаємо, російська федерація віками намагається постійно привласнити собі українське. Їхня мета — знищити нашу самобутність. Подумав, що могла б бути комп'ютерна гра «Cossack Steppes», присвячена козакам.

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Мене напад росії вмотивував створити щось для популяризації нашої історії, культури, держави і не дати знищити нашу самобутність - так з'явилася гра Cossack Steppes, каже Тарас Гембік

«В одному з епізодів у кожного гравця є шанс приготувати борщ!»

— Чому саме козаки?

- Вони — це рольові моделі для сучасних українців. Й ця тема зараз, коли ми виборюємо нашу незалежність у ворога, дуже актуальна. Поставив собі за ціль створити гру максимально реалістичною, як роблять це світові компанії — GTA V, Cyberpunk. Дуже важливо було передати елементи зброї, природи, побуту. Комп'ютерна гра «Cossack Steppes"дає можливість кожному, хто зіграє її, відчути на собі ту чи іншу історичну подію, взяти участь у битві від першої особи.

Наприклад, у першому епізоді користувач управляє хлопчиною, який втік із кріпацтва. Коли ж пройдено кілька рівнів, то можна опанувати стрільбу із лука та рушниці, навіть «приміряти роль» Богдана Хмельницького та побитись на шаблях.



Тарас Гембік з учасниками міжнародної виставки INOVA в Хорватії

Окрім того, в грі багато йдеться про побут, звичай, стиль життя та культуру українських козаків. Тому в одному з епізодів я дав шанс кожному гравцеві приготувати борщ! Щодо цільової аудиторії, то грати буде цікаво всім. Особливо тим, хто захоплюється історією, добою козацтва. Чи тим самим школярам, які готуються до екзаменів з історії.



- Скільки працювали над грою? Що було найважче?

- Загалом працював понад рік. Звичайно з паузами, тому що школа та різні інші справи. Найважчим було починати щось нове. Бо в мене була тільки база, потрібно було вчити нові речі, 3-D моделювання на той час було досить складним. Важко було працювати із шейдерами (програми для одного із ступенів графічного конвеєра, що використовуються в тривимірній графіці — Авт.), підбирати текстури для них.

— Зі своєю грою ви взяли участь у міжнародній виставці INOVA в Хорватії. Й перемогли. Розкажіть про це.

- Це захід організовують ще з 1971 року. Там збираються юні науковці зі всього світу з проєктами в у сфері медицини, довкілля, інженерії, біотехнологій, будівництва, безпеки, спорту, соціальних інновацій та іншими. Цього разу команду від України представляли 27 учасників з 12 областей України — Львівської, Київської, Черкаської, Волині, Харківської, Житомирської, Дніпропетровської, Чернівецької, Чернігівської, Закарпатської, Полтавської та міста Києва. Делегація від нашої держави повернулася з достойним результатом: 15 золотих медалей, 10 срібних та 2 бронзові. Крім медалей, діти отримали 7 спеціальних відзнак та 2 командні нагороди. Безумовно, я пишаюсь, що став одним із найкращих у світі!

«У майбутньому бачу себе серед розробників програм»

— На вашу думку, чи реально школяру самостійно опанувати мову програмування, щоби дійти до рівня створення якісних ігор?

- Вважаю, що так. Дуже багато людей навчаються на програмістів. На мою думку, програмування — це та річ, якої ти просто так не навчишся в школі чи університеті на високому рівні. Потрібно самому вкладати сюди багато часу. Тому самостійно опановувати не тільки можна, а й треба. Ба більше, на міжнародній виставці я познайомився із 18-річним хорватом, який сам навчився розробляти ігри. Його гра була нижчого рівня ніж моя, але теж досить прикольна. Він її вже запостив у Steam — сервіс компанії Valve, відомого розробника відеоігор, й вже набрав понад 300 продаж.

— Чому б хотіли присвятити своє майбутнє?

- Тут без сюрпризів. Звісно, програмуванню. Хотілось би створити власну компанію, яка розроблятиме відеоігри й допоможе мені ж закінчити мою ж гру про козаків. Хочу покращити у ній графіку та технічну базу, щоби вона сподобалась людям, реально допомагала їм у вивченні історії. Після цього у неї є всі шанси вийти у світ й отримати мільйонну популярність. Якщо ж не вдасться, то бачу себе серед розробників програм.

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