Золота олімпійська медаль Боба Бімона виставлена на аукціон за нечувані гроші (фото, відео)

Золота медаль легендарного американського стрибуна в довжину Боба Бімона за перемогу на Олімпійських іграх 1968 року виставлена на аукціон і буде доступна для продажу 1 лютого в Нью-Йорку, повідомляє аукціонний будинок Christie's. Лот оцінюється в 400--600 тисяч доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Саме на іграх у Мехіко Бімон здійснив легендарний стрибок на 8 метрів і 90 сантиметрів, перевищивши колишнє світове досягнення на цілих 55 см. Лише через 23 роки інший американець Майкл Пауелл на чемпіонаті світу-1991 у Токіо зміг побити рекорд легенди на 5 см (не побитий досі). Але «стрибок у ХХІ століття» Бімона досі є олімпійським рекордом. Ось уже 55 з лишком років!

Зазначимо, що Боб Бімон, якому зараз 77, після завершення кар'єри працював на різних посадах щодо просування молодіжного спорту, включаючи співпрацю з колишнім губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером. Він також був художником-графіком, а ще займався музикою, виступаючи як барабанщик у джаз-гуртах Stix Bones і The Bone Squad. Легенда спорту, ім'я якого носить вулиця в американському місті Ель-Пасо, був одним із перших включений до Зали олімпійської слави США.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що особисті речі Міхаеля Шумахера продані на аукціоні в США за 2,4 мільйона євро.

РЕКЛАМА

130

Читайте нас у Facebook та Instagram