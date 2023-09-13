Особисті речі Міхаеля Шумахера продано на аукціоні в США за 2,4 мільйона євро (фото)

Особисті речі легендарного німецького гонщика Формули-1 Міхаеля Шумахера, син якого закрутив роман із красунею-моделлю, напередодні продано на аукціоні в Каліфорнії (США) на загальну суму 2,4 млн євро, повідомляє Bild.

159 колекційних предметів, виставлених на торги аукціонним будинком Sotheby's під назвою «Повний газ — колекція Шумахера», надав японський фанат семиразового чемпіона світу.

Найдорожча річ, що пішла з молотка за 112 тисяч євро, — шолом сезону чемпіонату світу 2003 року, в якому Шумахер виступав на Гран-прі Німеччині та фінішував сьомим.

Крім шоломів, пропонувалися також гоночні костюми, пляшки шампанського, кепки та інші раритети.

«З того моменту, як Міхаель Шумахер вперше зашнурував свої гоночні черевики і одягнув шолом, обдарований гонщик став феноменом — силою природи, яка пізніше домінуватиме у вищих ешелонах автоперегонів», — написав про аукціон Sotheby's.

Як відомо, після того, як Шумахер 2013-го отримав серйозні травми голови на гірськолижному курорті в Альпах, достовірної інформації про його стан здоров'я вкрай мало. Три роки тому повідомлялося, що дружина гонщика разом із Міхаелем перебралися на іспанську Мальорку, де Корінна раніше придбала у президента мадридського «Реала» Флорентіно Переса віллу за 30 млн доларів. Пізніше дружина гонщика все ж таки перервала мовчання, поділившись деякими подробицями відновлення чоловіка після тяжкої травми голови.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий гонщик Формули-1 продає розкішний будинок на колесах «лише» за 100 тисяч доларів.

Фото Sotheby, Instagram

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