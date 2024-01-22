Радник керівника Офісу президента України та колишній нардеп Сергій Лещенко висловив несподівану думку щодо припинення допомоги українським біженцям з боку європейських країн. За його словами, країни, які приймають біженців, повинні припинити підтримку, щоб останні повернулися додому.

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В інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger Лещенко сказав: «Я вважаю, що країни, які приймають, повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому.«

Відзначимо, що статтю опублікували ще 20 січня, але вона привернула увагу тільки зараз саме через цю заяву.

Лещенко стверджує, що основний момент в поверненні біженців — це їхній внесок у державний бюджет.

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«У нас у Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, — нісенітниця. Тим, хто повернеться, не довелося б воювати в окопах. Але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні та платити за оренду квартири у Києві, користуватися поліклініками та аптеками та платити податки, щоб ми могли фінансувати школи,» — пояснив Лещенко.

Відповідаючи на запитання щодо того, як переконати людей у тому, що вони будуть у безпеці в Україні, він відповів: «Головне, що вони зможуть наповнювати держбюджет.»

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На думку Лещенка, українцям, які залишилися в країні, і тим, хто виїхав за кордон, все «важче знаходити спільну мову». Він вважає, що люди, які виїхали через війну, не розуміють тих, хто залишився у своїй країні.

«Шість платників податків платять зарплату військовослужбовцю. Проте українці, які мешкають за кордоном, утримуються від підтримки армії, сплачуючи податки та купуючи товари народного вжитку. Найгірше, їхні діти та молодь тепер ходять до школи в європейських країнах і дедалі більше інтегруються. Тож ймовірність їх повернення стає дедалі меншою. І ми втрачаємо ціле покоління молоді», — цитує радника голови Офісу президента швейцарське ЗМІ.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Німеччині хотіли би, щоб українські біженці йшли працювати, а не жили в країні на допомогу по безробіттю.

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