Краще робочі місця: що у Німеччині пропонують замість допомоги українським біженцям

Лише близько 20 відсотків з понад мільйона українських біженців, які проживають у Німеччині, працюють. Це занадто мало, вважає голова найбільшої опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц, який закликав змінити нинішню політику в цьому питанні. Раніше повідомлялося, що у ФРН продовжили тимчасовий захист біженців з Українидо 4 березня 2025 року.

ВІДЕО ДНЯ

«Якби більше українських біженців взялися за роботу, це допомогло б полегшити фінансове навантаження на німецьку державу», — додав політик.

Як приклад він навів Польщу, де, за його словами, працює близько 90% приїжджих з України, і Нідерланди, де цей відсоток сягає 60%.

«Виходить, що існуюча система має слабкі місця і потребує вдосконалення», — оцінив Мерц, якого цитує агентство DPA.

РЕКЛАМА

Лідер ХДС критично оцінив той факт, що українські біженці мають право на допомогу за громадянство, яка з 2023 року замінила допомогу по безробіттю Hartz IV і тепер становить 563 євро на місяць. Це означає, що громадяни України в Німеччині отримують значно більшу допомогу від держави, ніж шукачі притулку. На думку Фрідріха Мерца, рішення, прийняте два роки тому федеральним урядом і землями, про те, що біженці з України повинні були отримати право на допомогу по безробіттю практично негайно було, ймовірно, помилкою.

Він також підкреслив, що українські біженці є бажаними гостями в Німеччині.

РЕКЛАМА

«Вони мають повне право на те, щоб ми дали їм притулок, щоб ми дали їм батьківщину — хоча б тимчасово, до тих пір, поки вони хочуть і потребують залишатися тут, — зазначив німецький християнський демократ. — В той же час держава має право знати, хто з біженців може відразу ж увійти до німецького ринку праці».

Раніше повідомлялося, що число чоловіків серед українських біженців у Німеччині зросло втричі.

РЕКЛАМА

163

Читайте нас у Facebook та Instagram