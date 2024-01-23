«В ра*ці мене посадять»: співачка Юлія Юріна у сльозах просить допомоги

Колишня солістка гурту YUKO співачка Юлія Юріна, яка понад 12 років живе та працює в Україні, у сльозах звернулася за допомогою. За словами артистки вона не може позбутися російського громадянства та отримати український паспорт, хоча займається цим питанням вже кілька років. Попри те, що є родом з Кубані, артистка вважає себе українкою. Каже, що з дитинства цікавилась українським фольклором, а з 2012 року виїхала з росії назавжди.

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Зараз Юріна опинилася в ситуації, коли в неї закінчується термін дії документів, а нові вона отримати не може. Тому просить розголосу.

«Я дуже прошу не писати мені в особисті, що почекай ще, це зараз не на часі і ще щось. Я живу тут вже 12 років, займаюся традиційною українською культурою, просуваю її тут, створюю українські альбоми, концерти, навчаю цьому. Займаюся цим вже дуже багато років і… Чекаю на це дуже багато років. Я не хочу досягнути своєї скляної стелі. Мені й так вже немає шляху до телебачення, радіо. Я не виїзна і не можу нічого зробити, щоби просувати українську культуру за кордоном. Скільки мені ще чекати?», — у сльозах каже Юлія.

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Проблема в тому, що через рік закінчується термін дії її російських документів, на основі яких вона має посвідку на постійне проживання. Щоб поновити документи, треба їхати до росії. Артистка вважає, що там її точно арештують за засудження агресії та підтримку України, її висловлювання у ЗМІ та соцмережах. Тож артистка не розуміє, як діяти далі.

«Що робити, коли закінчиться термін дії посвідки на постійне проживання? Як мені працювати далі, якщо юридично моя посвідка вже не рахується як документ?», — риторично запитує Юріна.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що актор «Дизель Шоу», білорус Євген Сморигін, який вже багато років живе та працює в Україні, склав іспит з української мови для отримання громадянства.

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У 2021 році український паспорт отримав відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Фото: instagram.com/yurina_yuyu

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