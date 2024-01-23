Ворожий обстріл України пошкодив електромережі у двох областях: де можуть бути перебої з електрикою

Через ракетну атаку по Україні 23 січня є пошкодження в мережах обленерго в двох регіонах. А саме у Дніпропетровській та у Харківській областях.

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Про це повідомили в компанії Укренерго.

«Після ранкового ракетного обстрілу є пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають у компанії, відновлювальні роботи розпочались одразу після закінчення повітряної тривоги.

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Зазначимо, що в ніч на вівторок, 23 січня, російські війська влаштували масовану ракетну атаку по Україні. Про вибухи та «прильоти» повідомлялося в Харкові, Києві та Павлограді та Шостці Сумської області. Зокрема, в Києві почалися пожежі припаркованих авто, будинків і квартир, в одній із них знайшли частину ракети, що не розірвалася. Наразі відомо про 21 постраждалого. Підтверджено, що росія здійснила комбіновановані удари по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Головком Валерій Залужний повідомив, що силам ППО вдалося знищити 21 з 41 ворожу ціль. Зокрема, на Київ ворог запустив близько 20 ракет.

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