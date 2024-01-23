Ворог запустив вночі по Україні понад 40 ракет різних типів: Залужний розповів, скільки збили сили ППО

Російські терористи вночі та вранці 23 січня завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 з 41 ворожих цілей.

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Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Інфографіка Повітряних Сил

Як повідомляється, всього вночі було зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії:

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4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області рф — у напрямку Харківської області;

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс, рф);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська та Орловської області рф — у напрямку Харківської та Сумської області;

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків — Бєлгородська та Воронезька область рф)

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Бєлгородська область рф).

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил знищено:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет «Іскандер-М»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Також зазначається, що не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей.

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Нагадаємо, що в ніч на вівторок, 22 січня атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації. Під ударом опинився Київ, Харків та Павлоград, відомо про постраждалих та загиблих, в містах сталися пожежі та є руйнування. Як повідомив речник КМВА Михайло Шаманов, удар по Києву був комбінованим. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім — балістичні.



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