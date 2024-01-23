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Обстріл Дніпропетровщини: постраждав Павлоград, є жертви

11:32 23 січня 2024
Руйнування в місті

Окрім Києва та Харкова під час ранкових ракетних ударів ворога істотно постраждав Павлоград на Дніпропетровщині, вже відомо про одну загиблу жінку. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

«Внаслідок російської атаки в одному зі скверів Павлограда загинула жінка. Їй було 43 роки… Пошкоджені інфраструктура, дві школи та 8 багатоповерхівок», — розповів він.

Також у над Павлоградським районом наші захисники збили ворожу ракету, а її уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі.

Опубліковано фото з місця подій.

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Відзначимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, ворог запустив вночі по Україні понад 40 ракет різних типів, однак знищити їх усі оборонцям неба не вдалося.

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