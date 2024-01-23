Обстріл Дніпропетровщини: постраждав Павлоград, є жертви

Окрім Києва та Харкова під час ранкових ракетних ударів ворога істотно постраждав Павлоград на Дніпропетровщині, вже відомо про одну загиблу жінку. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

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«Внаслідок російської атаки в одному зі скверів Павлограда загинула жінка. Їй було 43 роки… Пошкоджені інфраструктура, дві школи та 8 багатоповерхівок», — розповів він.

Також у над Павлоградським районом наші захисники збили ворожу ракету, а її уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі.

Опубліковано фото з місця подій.

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Відзначимо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, ворог запустив вночі по Україні понад 40 ракет різних типів, однак знищити їх усі оборонцям неба не вдалося.

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