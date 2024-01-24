Українські хакери атакували російський центр космічної гідрометеорології: сервери та дані знищено, роботу суперкомп'ютерів порушено

Після нещодавньої вдалої кібератаки на російську федеральну податкову службу хакери знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «планєта».

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України зазначає, що це російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів, у тому числі міноборони, генштаб та служби мнс рф.



«Атаку проти далекосхідної (найбільшої з трьох) філії НДЦ космічної гідрометеорології „планєта“ здійснили кіберволонтери-патріоти з групи „BO Team“. Наслідки ― руйнівні! Проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі. Обсяг знищеної інформації ― близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайт) даних. Вартість втраченого росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів. Серед знищеного ― метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували міноборони і мнс рф, „роскосмос“ та низка інших відомств держави-агресора, а також ― напрацьовані роками унікальні дослідження», — йдеться у повідомленні.



Фото ГУР МОУ

В ГУР МО України зазначают, що робота суперкомп’ютерів, якими обладнаний далекосхідний центр, паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі. В розвідці підкреслюють, що один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів і що в умовах жорстких санкцій проти росії повторно отримати такий софт фактично неможливо.

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«Ще один бонус ― повністю відрізана від мережі російська станція в Арктиці на острові „большевік“, яка виконує важливі завдання у військовій сфері держави-агресора. Загалом десятки стратегічних компаній рф, які працюють на „оборонку“ і відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів», — додали в ГУР.





Нагадаємо, що минулого року внаслідок атаки хакерів «ліг» сайт московського провайдера АТ «Інфотел», який відповідає за взаємодію центробанку росії з іншими юридичними особами.

Фото Pixabay

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