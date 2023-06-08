Благословляють контрнаступ ЗСУ: хакери зламали провідного московського провайдера

Низка російських сайтів була зламана хакерами, пише ЕП. Повідомляється, що внаслідок злому на російських сайтах з'явилися банери на підтримку контрнаступу Збройних Сил України, зокрема «ліг» сайт московського провайдера АТ «Інфотел», який відповідає за взаємодію центробанку росії з іншими юридичними особами, — банками, інтернет-магазинами, кредитними організаціями тощо. Внаслідок цієї кібератаки основні банки та кредитні організації по всій країні не мають доступу до банківських систем і не можуть проводити платежі. Можливі також перебої зі зв'язком у москві.

Також підтримку контрнаступу ЗСУ «висловила» низка інших російських сайтів.

«А ще раніше були зламані сайти: — https://akvamatika.com/, https://www.tehnika4u.ru/, https://army25.ru/, https://www.katrenstyle.ru/, сайт московського двору свято-троїцької сергієвої лаври — lavra-podvorie.ru» , — повідомляє ЕП.

Зокрема, на сайті монастиря розмістили таке ж «благословення контрнаступу», яке нещодавно було на сайті патріарха рпц кирила (гундяєва).

На інших сайтах було розміщено схожий контент на підтримку ЗСУ, а також опис, хто і навіщо розпочав війну.

Раніше ФАКТИ повідомили, що в етері низки російських радіостанцій, які ведуть мовлення на Ростовську, Білгородську та Воронезьку області, прозвучало «екстренне звернення президента путіна». Глава російської держави заявив про «вторгнення українських військ» та «оголошення військового стану». На росії цю подію назвали хакерським зломом.

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