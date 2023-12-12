Вдарили в саме серце: українські розвідники зламали федеральну податкову службу країни-терориста

Кіберпідрозділи ГУР здійснили чергову успішну спецоперацію на території росії. Цього разу це була атака на податкову систему держави-агресора.

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів федеральної податкової служби росії, а далі — у понад 2300 її регіональних серверів по всій території рф та на території тимчасово окупованого Криму.

«Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення», — пояснили воєнні розвідники.

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Паралельно, крім податкової, у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office. ed-it.ru, яка обслуговувала владу в рф.

«У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ — знищена уся база даних та її резервні копії», — наголосили в службі.

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В розвідці пояснили, що завдяки проведеній операції зв’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями був повністю паралізований, як і між податковою службою рф та Office. ed-it.ru, що була для податкової дата-центром.

«Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного з основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період», — пояснили в ГУР.

Завдяки роботі воєнних розвідників інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї країни-агресора опинився в руках воєнної розвідки України. Відновити роботу податкової росіяни марно намагаються уже четвертий день поспіль.

«За оцінками фахівців, параліч у роботі податкової системи рф триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі — неможлива», — заявили в ГУР.

Нагадаємо, що українці атакують переважно владні ресурси окупантів, тоді як російські хакери пробують нищити цивільні мережі мобльного зв'язку в Україні, як це сталося з національним оператором ««Київстар».



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