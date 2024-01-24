Перед нападом вивчали навіть прогноз погоди: знешкоджено банду, яка грабувала криптовалютників по всій Україні (фото, відео)

22 січня правоохоронці провели спецоперацію із затримання членів угруповання, ціллю для якого ставали особи, діяльність яких пов'язана з криптовалютою. Серед фігурантів — мешканці Харкова, Дніпра, Києва, Київської та Кіровоградської областей.

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Як повідомляють в Національній поліції, зловмисники викрадали наближених до майбутніх жертв осіб, щоби дізнатися деталі їхнього побутового життя, наявність системи безпеки в будинках.

Фото поліції

«В одному з епізодів, що стався на Київщині у серпні минулого року, зловмисники викрали водія однієї зі столичних родин, діяльність якої була пов’язана з криптовалютою. Тоді озброєні чоловіки зупинили автомобіль потерпілого і, завдавши тілесних ушкоджень, заштовхали його до власного транспортного засобу. Погрожуючи зброєю та застосовуючи фізичну силу, фігуранти намагалися дізнатися дані про схему будинку сім’ї, на яку працював водій, наявність охорони, способи проникнення на територію домоволодіння та кількість обслуговуючого персоналу, розпорядок дня кожного члена родини. На їх будинок планували вчинити розбійний напад», — йдеться у повідомленні.

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Організували діяльність групи двоє мешканців столиці. Ватажки банди безпосередньо займалися плануванням злочинів, вербували та здійснювали інструктаж нових учасників, розподіляли ролі між ними та визначали місця переховування знарядь злочину.

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В поле зору злочинної організації потрапляли особи, діяльність яких пов’язана з криптовалютою. На всіх потенційних жертв фігуранти робили так зване «досьє». Зловмисники ретельно готувалися до злочину: неодноразово проводили зустрічі для узгодження всіх деталей та планування шляхів втечі, проводили розвідку місцевості, підбирали знаряддя та екіпіровку, навіть відстежували прогноз погоди, аби у разі опадів не залишалися сліди на місцевості. У зв’язку з тим, що учасники угруповання були з різних регіонів, у визначену дату та місце вони з’їжджалися для проведення спільних «нарад».

22 січня поліцейські провели спецоперацію на території Київської, Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Кіровоградської, Вінницької областей та затримали організаторів й учасників озброєної злочинної організації. Їхній вік — від 23 до 40 років. Всі вони затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, ще двоє фігурантів наразі знаходяться у СІЗО.

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Фото поліції

Правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси, автівки, рації, засоби для глушіння сигналу та виявлення спецтехніки, десятки різних номерних знаків на авто тощо.

Кримінальне провадження розслідується за кількома статтям Кримінального кодексу України з кваліфікуючою ознакою «вчинення у складі організованої групи»:

ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187 (Розбій);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Учасникам злочинної організації може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, щов Україні викрили наркосиндикат з річним прибутком 135 млн грн, який за «товар» розраховувався «криптою».

Фото поліції

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