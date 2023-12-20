За «товар» розраховувались «криптою»: в Україні викрили наркосиндикат з річним прибутком 135 млн грн

Українські правоохоронці викрили наркосиндикат, який діяв у кількох регіонах країни. Річний прибуток злочинної організації складає понад 100 мільйонів гривень.

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Про це повідомили в Національній поліції України.

Поліцейські з'ясували, що угруповання з 44 осіб діяло на території Києва, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Вони торгували кокаїном, екстазі, канабісом, MDMA, гашишем, кетаміном та амфетаміном.

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У спецоперації з викриття зловмисників взяли участь понад 400 правоохоронців.

Виявилося, що наркобізнес організували троє чоловіків віком від 27 до 30 років. Вони задіяли ще двох жителів Києва, які безпосередньо керували угрупованням.

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«Зловмисники налагодили канал постачання наркотиків та психотропів з країн ЄС на територію України. Збували свою продукцію оптовими партіями довіреному колу осіб. За „товар“ клієнти розраховувалися криптовалютою», — уточнюють у поліції.

Там додали, що «товари» відправляли 27-річний луганчанин та 28-річний харків'янин, які проживають за кордоном. Вони маскували наркотики у різних предметах побутової техніки.

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Вчора, 19 грудня, було проведено 58 одночасних обшуків. В їх результаті було вилучено: 330 грамів кокаїну, 564 грами амфетаміну, 200 грамів солей A-PVP, 1236 таблеток екстазі, 100 марок ЛСД і не тільки.

Вилучений товар

Орієнтовна вартість лише вилучених наркотиків — понад 5 млн гривень.

Нагадаємо, що днями Апеляційний суд залишив без змін вирок відомому мільйонеру-наркодилеру Юрію Чернецькому. Суд першої інстанці відправив його за грати на 5 років за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України). Доведено, що чоловік займався збутом кокаїну на території столичного регіону, а також зберігав наркотичний засіб за місцем проживання.

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