«Немає жодних ознак того, що там могли бути полонені»: у мережі детально проаналізували маршрут збитого Іл-76

Журналісти та аналітики проаналізували відео з падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області росії. Як виявилось, літак летів від кордону з Україною. Відповідну інформацію повідомили російські ЗМІ та українські OSINT-аналітики. Вони заявили, що літак міг летіти через Іран.

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Російське видання «Важливі історії» ідентифікувало, що ролик було знято з центру села Яблоново у Корочанському районі в напрямку на північ. Цю інформацію підтвердила «Медіазона». Вони додали, що Іл-76 упав в поле за житловими будинками.

Один з російських телеграм-каналів заявив, що обмін полоненими мав пройти на кордоні з Україною. Натомість, згідно з відеозаписом, літак летів у протилежний бік.

Українські OSINT-аналітики «Скриньки Пандори» повідомили, що, згідно з відкритими джерелами з обох сторін, номер борту Іл-76, який впав, — RA-78830.

До цього він був помічений над Вірменією 23 січня 2024 року та летів у бік Ірану, де зник. Він не летів з Єгипту (24 січня), він летів через Єгипет (пролітав над ним), до цього через Саудівську Аравію, до цього через Червоне море та Іран. Зник з радарів він біля Сирії, а потім полетів в Бєлгород, — заявили аналітики.

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За їхніми даними, останній зліт літака був з Бєлгорода до центральної частини росії, точніше на північно-східний напрямок. роте його збили біля населеного пункту Яблоново Бєлгородської області.

«Поки що досі жодних ознак, що там могли бути полонені. Все вказує на те, що він привіз зброю зі Сходу», — заявили аналітики.

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ЗМІ також звертають увагу на те, що на відео з місця падіння літака немає жодних фрагментів тіл.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили підготовку масштабного обміну полоненими, що мав статися 24 січня.

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