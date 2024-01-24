Невдовзі після того, як над Азовським морем було збито два військові літаки росіян, з'явилося повідомлення про «інцидент» у Білгородській області росії, де перевіряють інформацію про літак Іл-76, що впав.

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«База» пише, що оперативні служби перевіряють інформацію про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Білгородській області. Попередньо літак міг зазнати авіатрощі в районі хутора Кривого. Роспаблики пишуть, на його борту перебували 63 людини і що вони загинули.

«Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Змінив свій робочий графік та виїхав до району. Усі подробиці пізніше», — повідомив місцевий губернатор Гладков.

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До цього в Білгородській області, з якою постійно завдають ракетних ударів по Україні, повідомляли, що «системою ППО збитий БПЛА літакового типу над селом Ближнє». У регіоні також оголошували повітряну тривогу.

Тим часом «Українська правда», посилаючись на джерела у ЗСУ, пише, що російський літак упав «не просто так», а за допомогою українських військових. Джерела також стверджують, що Іл перевозив ракети для ЗРК С-300.

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Нагадаємо, що наприкінці грудня ЗСУ за один день знищили три російські Су-34.

Фото з мережі

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