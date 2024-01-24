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У ГУР Міноборони підтвердили підготовку масштабного обміну полоненими 24 січня

15:48 24 січня 2024
ГУР Міноборони

24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає Радіо Свобода.

«Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається», — сказав він.

За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати у літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.

Російські пропагандистські агентства раніше заявили, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту. При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що профільні структури України наразі збирають інформацію щодо цього випадку.

Колишній військовополонений Максим Колесников засумнівався, що 65 полонених летіли у супроводі лише трьох конвоїрів.

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За даними представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрія Таранюка, понад 8000 українців — цивільних і військових — перебувають у російському полоні станом на сьогодні.

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«Наразі виконано 49 обмінів і повернуто додому 2828 осіб, із них 2681 військовий і 147 цивільних. У полоні на сьогодні перебувають понад 8 тисяч осіб, із них понад 1600 цивільних. Але десятки тисяч людей, і цивільних, і військовополонених, перебувають у статусі зниклих безвісти», — сказав Таранюк під час засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України, повідомляє Telegram- канал «Реальна війна».

Як писали «ФАКТИ», останній великий обмін полоненими відбувся кілька тижнів тому. Тоді Україна повернула з полону 230 військових.

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