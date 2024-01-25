Індексація пенсій: у Мінсоцполітики розповіли, коли буде ухвалено рішення про підвищення сум виплат

Дані для розрахунку розміру індексації пенсій, яка планується у березні, будуть відомі в середині лютого. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в етері телемарафону.

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«З 1 березня ми плануємо індексацію, зараз ми її розраховуємо», — сказала вона.

За словами чиновниці, коефіцієнт залежить від рівня інфляції за попередній рік.

«Тобто відповідні органи статистики мають показати інфляцію за 2023 рік, це буде відомо ближче до середини лютого, це 50% цього показника береться Також 50% показника середньої заробітної плати за 36 календарних місяців минулих», — повідомила міністерка.

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Жолнович нагадала, що й інфляція, й зарплата зростали минулого року.

«Відповідно точно буде відсоток, на який зростуть пенсії. Але більш чітко цей відсоток ми будемо мати в розрахунках до середини лютого», — сказала вона.

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Зазначимо, минулого року було проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 та не більше ніж 1500 гривень. За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 гривень. У підсумку середній розмір пенсії за пів року зріс на 688,85 гривень або на 14,9% до 5 311,44 гривень.

Також нагадаємо, що раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що у державному бюджеті на 2024 рік закладені кошти на індексацію пенсій. Відомо, що крім формули, розрахунок буде проводитись з огляду на вік та стаж. В середньому базова частина пенсії зросте на 13%.

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