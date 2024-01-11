Менше, ніж минулого року: Гетманцев зробив прогноз стосовно індексації пенсій у березні

Індексація пенсій у 2024 році запланована на березень. Але, за попередніми розрахунками, цього року пенсії в Україні будуть проіндексовані лише на 13%. Минулого року індексація пенсійних виплат складала майже 20%.

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Про це у Telegram-каналі повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Як відомо, законодавство передбачає таку формулу розрахунку величини індексації — 50% від інфляції у 2023 році + 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Перша цифра — вже оприлюднена Держстатом: 50% від річної інфляції 2023 року (12,9%).

По другій — вже маємо дві з трьох розрахункових величин (зростання зарплат за періоди 2021/2020 і 2022/2021), а останню (2023/2022) остаточно порахують у середині лютого», — пояснив Гетманцев.

Він додав, що з огляду на досвід попереднього року, можна орієнтуватися на розмір індексації у 13%.

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За словами Гетманцева, у 2023 році рівень індексації був 19,7%, але «інфляцію нам вдалось пригальмувати досить суттєво».

«Отже, розраховуємо на те, що на початку весни пенсіонери отримають чергове підвищення виплат, як це сталося й торік», — написав голова парламентського комітету.

Зазначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що у 2024 році пенсії будуть платити вчасно, індексація виплат відбудеться в березні, як і заплановано. Така заява була зроблена після того, як міністерка соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що Кабміну доведеться відмовитися від запланованої у березні індексації пенсій у разі відсутності достатньої міжнародної фінансової допомоги Україні.

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Нагадаємо, що у 2024 році мінімальна пенсія збільшиться на 268 грн з 2093 до 2361 грн, а максимальна зросте на 2,6 тис. грн.

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